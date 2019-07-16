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Социальный комитет Совета Федерации не поддерживает законопроект о возвращении комнат для курения в аэропортах. Об этом сообщил глава комитета Валерий Рязанский.

По его словам, сенаторы дали отрицательное заключение.

Подобные инициативы приводят к послаблению антитабачного законодательства, потом захотят ослабить требования к курению на платформах, в подъездах, в гостиницах, — цитирует Рязанского РИА Новости .

Вместе с тем, он отметил, что если закон всё же пройдёт через второе и третье чтение в Госдуме и придёт в Совет Федерации, то «решающее слово будет за Советом палаты».

18 декабря 2018 года, как писал News.ru, комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Документ также получил поддержку думского комитета по транспорту и строительству. Однако в январе 2019 года социальный комитет Совфеда высказался против «снижения порога чувствительности» к этому вопросу.

Законопроект был внесён в нижнюю палату парламента в 2017 году депутатов Сергеем Боярским. 16 июля 2019 года он был одобрен Госдумой в первом чтении.