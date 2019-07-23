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Члены Совфеда внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке лица. Авторами инициативы стали Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи, — говорится в пояснительной записке.

Сенатор Андрей Клишас является также автором резонансных законов об автономном сегменте Интернета, о наказании за фейковые новости и о запрете оскорбления властей.

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