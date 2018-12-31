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Сенатор США предложил пускать умерших на удобрения

Frank Duenzl/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Сенатор американского штата Вашингтон Джейми Педерсен выступил с инициативой замены традиционных похорон и кремации умерших компостированием. По его словам, такой метод «утилизации человеческих останков» менее затратен и не наносит вреда окружающей среде.

Педерсен пояснил, что при кремации умерших в атмосферу выделяется углекислый газ. Традиционное захоронение вредит экологии тем, что химические вещества вымываются в почву. Кроме того, стоимость погребения в США начинается от 7 тыс. долларов, тогда как новый способ обойдется всего в 5,5 тыс.

Суть метода «перекомпоновки» состоит в помещении тела умершего в сосуд и ускорении его разложения в плотную питательную почву. По завершении процесса её могут передать родственникам покойного.

Сенатор отметил, что его предложение вызвало неоднозначную реакцию у жителей штата.

«Люди <…> очень взволнованы перспективой стать деревом или иметь другую альтернативу для себя», — цитирует NBC News Педерсена.

Тем не менее он намерен вынести свою инициативу на обсуждение в парламент Вашингтона уже в январе.

Ранее News.ru писал о жителе Великобритании, который решил устроить шоу из собственных похорон. Он уже начал продажу билетов на церемонию, стоимость которых составляет от 25 до 100 фунтов стерлингов. Все вырученные средства поступят в фонд помощи больным раком простаты, организованный британцем.


#сша #ПОХОРОНЫ #общество
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