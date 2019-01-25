В Совете Федерации обсуждают обязательную регистрацию смартфонов

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова рассказала о процедуре обязательной регистрации смартфонов в центральной базе данных IMEI. Именно она является автором соответствующего законопроекта.
По словам сенатора, которые приводит РИА Новости, стоимость регистрации не превысит 100 рублей и она будет касаться лишь телефонов, самостоятельно ввезённых из-за границы.
Нововведение может начать действовать с 2020 года.
Бокова также является инициатором законопроектов о «неуважении к власти» и фейковых новостях.