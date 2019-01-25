В Совете Федерации обсуждают обязательную регистрацию смартфонов

https://news.ru/storage/news/75ff2f0201c3e283326066815a49f15c/edf5e98a-3e79-4b7e-9e38-3de1f1251478_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова рассказала о процедуре обязательной регистрации смартфонов в центральной базе данных IMEI. Именно она является автором соответствующего законопроекта.

По словам сенатора, которые приводит РИА Новости, стоимость регистрации не превысит 100 рублей и она будет касаться лишь телефонов, самостоятельно ввезённых из-за границы.

Нововведение может начать действовать с 2020 года.

Бокова также является инициатором законопроектов о «неуважении к власти» и фейковых новостях.