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В Совете Федерации обсуждают обязательную регистрацию смартфонов

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова рассказала о процедуре обязательной регистрации смартфонов в центральной базе данных IMEI. Именно она является автором соответствующего законопроекта.

По словам сенатора, которые приводит РИА Новости, стоимость регистрации не превысит 100 рублей и она будет касаться лишь телефонов, самостоятельно ввезённых из-за границы.

Нововведение может начать действовать с 2020 года.

Бокова также является инициатором законопроектов о «неуважении к власти» и фейковых новостях.


#смартфоны #сенаторы
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