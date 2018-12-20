Сенатор раскритиковал закон о защите животных

https://news.ru/storage/news/3732c3aea87ae620b8667e9cd86fb388/1b8620ed-45c7-48fd-a6e3-c8ab5124e8e0_850.jpg Игорь Иванко/АГН «Москва»

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас резко раскритиковал принятый Госдумой закон «Об ответственном обращении с животными» и назвал его «правовым хаосом». По словам сенатора, терминология закона «взята с потолка».

«Например, дикое животное — это животное, которое изъято из естественной среды обитания, и потомки этого животного. Я прошу прощения, все кошки и все попугайчики — это потомки тех, кто был изъят когда-то из естественной среды обитания», — цитирует ТАСС выступление Клишаса на заседании комитета по конституционному законодательству.

Он также отметил, что в законе написаны «совершенно уникальные вещи, например, что люди не имеют права гулять со своими собаками во дворе своего дома». Такая норма, отметил он, связана с требованием по обустройству специальных площадок.

Клишас напомнил, что документ вступает в силу через 10 дней после публикации.

«После Нового года, ещё в праздники, по всей видимости, люди выйдут на улицу со своей собакой и окажутся вне закона», — предположил сенатор.

Он пообещал голосовать против документа. Андрей Клишас также отметил, что не представляет, «как можно будет объясняться с людьми, которые придут на приём и скажут, что вы приняли закон, по которому мне запрещено гулять с собакой».

Главное его замечание заключается в том, что в новом законе «урегулированы вопросы, которые не только к компетенции Федерации не относятся, они не относятся к совместному ведению». По его словам, в документе «есть вопросы, которые даже не относятся к ведению субъекта, они относятся к муниципалитету».

«Как можно принять такой федеральный закон, я, честно говоря, не знаю. Это просто какой-то правовой хаос», — сделал вывод Клишас.

Между тем профильный комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал и рекомендовал верхней палате одобрить инициативу.

Сенаторы будут рассматривать её 21 декабря.

Как ранее сообщал News.ru, закон «Об ответственном обращении с животными» был принят Государственной думой спустя восемь лет после того, как его внесли в нижнюю палату парламента. После одобрения в первом чтении проект застопорился: его подвергли критике как политики, так и защитники животных. В итоге текст был практически полностью переписан.