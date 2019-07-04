https://static.news.ru/photo/65fd23e0-9e73-11e9-a7d8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Многодетная семья Голубевых из подмосковных Люберец сможет расширить жилплощадь. Супруги получили субсидию на покупку новой квартиры.

В семье воспитываются 14 детей. Недавно у них родилась дочь Валерия, пишет телеканал « 360 ».

Власти Московской области вручили многодетной маме — Юлии Голубевой — сертификат на приобретение жилплощади. Ранее женщина обратилась в администрацию городского округа Люберцы с заявлением о постановке на учёт для участия в подпрограмме «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» госпрограммы Московской области «Жилище».

В итоге семья Голубевых получила субсидию на 7,4 млн рублей. Сумму рассчитали, исходя из количества членов семьи и предельной стоимости кв. м. Какое именно жильё купит семья, неизвестно.

Подмосковная программа позволяет получать субсидию в случае, если не менее трёх детей до 18 лет проживают с родителями.

Размер субсидии составляет 100% от стоимости жилья, из которых 99% — это средства областного бюджета и 1% — муниципального.

Для заявки на участие в программе необходимо обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением, а также документами, подтверждающими статус малоимущей и нуждающейся в жилых помещениях семьи.

Как писал News.ru, ранее Мособлдума одобрила документ, согласно которому многодетные семьи Подмосковья получили право на социальную поддержку по транспортному налогу.