Семьям погибших при пожаре в шахте выплатят компенсации

https://news.ru/storage/news/a1ea7eaa0269dbf9863c4d453e866193/134fcae2-fc93-41b6-83c8-30afcee53932_850.jpg Georgiy Rozov/Global Look Press

Материальные компенсации получат семьи погибших при пожаре на руднике «Уралкалия», сообщил начальник подрядной организации «УС-30», сотрудники которой вели строительные работы, Андрей Максимов.

По его словам, родственникам выплатят единовременную помощь в размере двух миллионов рублей.

«И в зависимости от наличия в семьях иждивенцев каждому будет оказана помощь в размере среднемесячного заработка за прошедший год», — отметил он.

Максимов добавил, что родные также получат страховку, которая составляет около миллиона рублей, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что спасатели нашли тело девятого горняка, погибшего в результате аварии на шахте «Уралкалия» в Прикамье.

ЧП произошло 22 декабря на строящейся шахте под городом Соликамском. На поверхность удалось подняться восьми рабочим, ещё девять оставались на глубине 364 метров. По факту случившегося заведено уголовное дело.