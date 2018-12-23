Семьям погибших при пожаре в шахте выплатят компенсации

Материальные компенсации получат семьи погибших при пожаре на руднике «Уралкалия», сообщил начальник подрядной организации «УС-30», сотрудники которой вели строительные работы, Андрей Максимов.
По его словам, родственникам выплатят единовременную помощь в размере двух миллионов рублей.
«И в зависимости от наличия в семьях иждивенцев каждому будет оказана помощь в размере среднемесячного заработка за прошедший год», — отметил он.
Максимов добавил, что родные также получат страховку, которая составляет около миллиона рублей, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что спасатели нашли тело девятого горняка, погибшего в результате аварии на шахте «Уралкалия» в Прикамье.
ЧП произошло 22 декабря на строящейся шахте под городом Соликамском. На поверхность удалось подняться восьми рабочим, ещё девять оставались на глубине 364 метров. По факту случившегося заведено уголовное дело.