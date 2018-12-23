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Семьям погибших при пожаре в шахте выплатят компенсации

Georgiy Rozov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Материальные компенсации получат семьи погибших при пожаре на руднике «Уралкалия», сообщил начальник подрядной организации «УС-30», сотрудники которой вели строительные работы, Андрей Максимов.

По его словам, родственникам выплатят единовременную помощь в размере двух миллионов рублей.

«И в зависимости от наличия в семьях иждивенцев каждому будет оказана помощь в размере среднемесячного заработка за прошедший год», — отметил он.

Максимов добавил, что родные также получат страховку, которая составляет около миллиона рублей, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что спасатели нашли тело девятого горняка, погибшего в результате аварии на шахте «Уралкалия» в Прикамье. 

ЧП произошло 22 декабря на строящейся шахте под городом Соликамском. На поверхность удалось подняться восьми рабочим, ещё девять оставались на глубине 364 метров. По факту случившегося заведено уголовное дело.


#пожар #ШАХТА #КОМПЕНСАЦИИ #ВЫПЛАТЫ #Соликамск
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