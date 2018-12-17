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Матвиенко назвала тревожной ситуацию с насилием в семьях

Валентина Матвиенко Сергей Булкин/News.ru

Валентина Матвиенко

общество [ версия для печати ]

Ситуация с ростом домашнего насилия вызывает тревогу и несёт большую опасность, заявила глава Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, в ближайшее время совет рассмотрит данную проблему и сформирует системные меры, а также подумает над планом по проработке соответствующих вопросов, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что глава комитета по делам семьи, женщин и детей, депутат Государственной думы Тамара Плетнёва не видит серьёзной проблемы в домашнем насилии. Она заявила, что у неё «эта проблема не стоит. У вас — не знаю». Так парламентарий прокомментировала данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.


#Матвиенко #насилие #семьи
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