Матвиенко назвала тревожной ситуацию с насилием в семьях

Ситуация с ростом домашнего насилия вызывает тревогу и несёт большую опасность, заявила глава Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко.
По словам спикера Совфеда, в ближайшее время совет рассмотрит данную проблему и сформирует системные меры, а также подумает над планом по проработке соответствующих вопросов, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что глава комитета по делам семьи, женщин и детей, депутат Государственной думы Тамара Плетнёва не видит серьёзной проблемы в домашнем насилии. Она заявила, что у неё «эта проблема не стоит. У вас — не знаю». Так парламентарий прокомментировала данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.