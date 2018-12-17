Матвиенко назвала тревожной ситуацию с насилием в семьях

https://news.ru/storage/news/ad136e164caf97a3d8cedf380808b3d1/f5f37283-2878-486b-a7d7-0d446152aa6d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Валентина Матвиенко

Ситуация с ростом домашнего насилия вызывает тревогу и несёт большую опасность, заявила глава Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, в ближайшее время совет рассмотрит данную проблему и сформирует системные меры, а также подумает над планом по проработке соответствующих вопросов, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что глава комитета по делам семьи, женщин и детей, депутат Государственной думы Тамара Плетнёва не видит серьёзной проблемы в домашнем насилии. Она заявила, что у неё «эта проблема не стоит. У вас — не знаю». Так парламентарий прокомментировала данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.