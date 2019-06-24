https://static.news.ru/photo/bf7e0388-9696-11e9-a117-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/about

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что семь из девяти известных на данный момент дел об оскорблении власти возбуждены из-за текстов, которые были опубликованы во «ВКонтакте».

Соцсеть снова демонстрирует, что она наиболее недружелюбна к своим пользователям, — написал правозащитник в своём Telegram-канале.

7 марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект о борьбе с оскорблением государственных символов в интернете. В документе определён порядок ограничения доступа к информации, оскорбляющей общественную нравственность и человеческое достоинство. В случае обнаружения подобной информации генпрокурор РФ будет обращаться в Роскомнадзор с требованием принять меры по удалению таких материалов.

Как ранее писал News.ru, административный протокол об оскорблении власти составили на пользователя соцсети «ВКонтакте» из города Изобильный Ставропольского края. Силовикам не понравился пост местного жителя о президенте Владимире Путине.