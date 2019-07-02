Статью о занятии проституцией следует исключить из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Такое предложение правительству России сделало общественное движение «Форум секс-работников».
Организация направила обращение вице-премьеру Константину Чуйченко, он возглавляет рабочую группу по подготовке новой редакции КоАП.
Представители движения ссылаются на соответствующие рекомендации ООН и отмечают, что нынешнее положение дел способствует росту коррупции и заведомо неправосудным решениям, сообщает «
В июне, как писал News.ru, правительство опубликовало концепцию нового КоАП. Административные правонарушения предложено разделить на категории, а их общее количество — сократить.