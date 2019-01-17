USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,290 $   Brent60.57 $ Bitcoin3,605.32 $
МОСКВА-6°C18:40
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Дэдпул снова доказал свою распущенность

K.C. Alfred/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Новый комикс про супергероя вселенной Marvel — Дэдпула — получил маркировку «18+» из-за сцен секса и слишком откровенных текстов. На вердикт аккредитованного Роскомнадзором специалиста повлияло также обилие нецензурных выражений и сленга.

Полный текст исследования размещён на официальном сайте ведомства. Похождения циничного юмориста Уэйда Уилсона подробно изучил доктор психологических наук Вали Енгалычев. Учёный является дипломированным юристом, филологом и судебным лингвистом.

Эксперт пришёл к выводу, что персонажи слишком часто используют просторечия, нецензурщину, описания потасовок и расправ над человеком и животными.

В то же время в издании отсутствуют призывы к насилию, возбуждению какой-либо вражды. «Дэдпул.max» высмеивает некоторые стороны жизни на тему супергероев. Несмотря на откровенные эпизоды, специалист не нашёл в них признаки порнографии.

«Сам по себе текст не имеет какой-либо художественной ценности, компилятивен по сюжету, вульгарен по содержанию», — заключил Енгалычев.

В Роскомнадзоре добавили, что не имеют к проведённой экспертизе никакого отношения.

Ранее News.ru сообщал о перезагрузке саги «Пираты Карибского моря». Компания Disney доверила производство картины сценаристам «Дэдпула» Полу Вернику и Ретту Ризу.


#роскомнадзор #комиксы #дэдпул
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
общество 13:30, 15 января 2019
Роскомнадзор попросили принять меры в отношении Вольнова
общество 14:21, 27 декабря 2018
Роскомнадзор предложил защитить книги меморандумом
культура 10:02, 22 декабря 2018
Перезагрузку пиратской саги доверили сценаристам «Дэдпула»
РКН предложил им самим защищать личные данные
общество 15:09, 18 декабря 2018
Роскомнадзор отфутболил бизнесменов
РКН предложил им самим защищать личные данные
Лента новостей
общество 18:39
Прокурор просит установить запрет для Савельева
происшествия 18:32
Курское такси признали опасным
происшествия 18:29
Женщину едва не убили в лучшем перинатальном центре Сибири
происшествия 18:23
Автобус сбил трёх человек на юго-востоке Москвы
происшествия 18:22
Потолок обрушился в Ярославле и чуть не убил старушку
Другие новости
общество 18:39
Прокурор просит установить запрет для Савельева
общество 18:00
Фестиваль в «Архангельском» посетили десятки тысяч гостей
общество 17:59
Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
общество 17:57
Экс-начальник башкирской колонии задержан за взятки
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top