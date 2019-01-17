Дэдпул снова доказал свою распущенность

https://news.ru/storage/news/c023f766190e906c8578112c7a7e2431/51cb60fa-b07d-4f69-93d3-a3deb20ee370_850.jpg K.C. Alfred/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый комикс про супергероя вселенной Marvel — Дэдпула — получил маркировку «18+» из-за сцен секса и слишком откровенных текстов. На вердикт аккредитованного Роскомнадзором специалиста повлияло также обилие нецензурных выражений и сленга.

Полный текст исследования размещён на официальном сайте ведомства. Похождения циничного юмориста Уэйда Уилсона подробно изучил доктор психологических наук Вали Енгалычев. Учёный является дипломированным юристом, филологом и судебным лингвистом.

Эксперт пришёл к выводу, что персонажи слишком часто используют просторечия, нецензурщину, описания потасовок и расправ над человеком и животными.

В то же время в издании отсутствуют призывы к насилию, возбуждению какой-либо вражды. «Дэдпул.max» высмеивает некоторые стороны жизни на тему супергероев. Несмотря на откровенные эпизоды, специалист не нашёл в них признаки порнографии.

«Сам по себе текст не имеет какой-либо художественной ценности, компилятивен по сюжету, вульгарен по содержанию», — заключил Енгалычев.

В Роскомнадзоре добавили, что не имеют к проведённой экспертизе никакого отношения.

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