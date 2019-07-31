https://static.news.ru/photo/4ac78f7c-b37a-11e9-92c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Некоторые сделки по отчуждению или договоры по ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимость можно будет проводить без нотариального удостоверения. Таким образом участники долевой собственности смогут отчуждать её по договору в письменной форме.

С 1 августа услуги нотариуса не потребуются для сделок при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по сделкам, связанным с имуществом, составляющим паевой инвестфонд или приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда.

В эту категорию также попадают сделки по отчуждению земельных долей и по отчуждению и приобретению долей в праве общей собственности. Подробности читайте в материале News.ru.

Ранее News.ru писал, что осуществить сделки с недвижимостью в России станет проще. С 31 июля вступают в силу изменения в закон о государственной регистрации недвижимости.