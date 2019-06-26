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Счётная палата (СП) проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и обнаружила нарушения на сумму более млрд рублей.

В частности, ЦБТ завышала стоимость проектно-сметной документации по капремонту объектов таможенной службы, — говорится в сообщении СП.

Таким образом стоимость работ по одному административному зданию в Москве выросла более чем на 27 млн рублей из-за покупки гоночных автосимуляторов и дорогостоящих предметов интерьера.

Выяснилось, что ЦБТ заключила контракт с ООО «Киберинжиниринг», стоимость которого составила всего 1,18 рубля. За эту сумму компания якобы выполнила целый ряд работ.

Как ранее писал News.ru, в Минпромторге прокомментировали сообщения в СМИ о тратах ведомства на заграничные командировки. Там отметили, что все расходы проверяются аудиторами.