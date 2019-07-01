https://static.news.ru/photo/d15c8e64-9c07-11e9-8bcb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Счётная палата не поддержала проект закона депутата Госдумы от фракции ЛДПР Александра Шерина, подразумевающий предоставление жилищных субсидий многодетным семьям, включая дотации на улучшение жилья для граждан с семью и более детьми, которые проживают в сельской местности.

В пресс-службе ведомства отметили, что пояснительная записка к документу не содержит достаточного обоснования выбора конкретной категории россиян для новой меры поддержки.

Данное обстоятельство не позволяет сделать вывод об актуальности и масштабах рассматриваемой проблемы, а также об обоснованности предлагаемого механизма её урегулирования и социально-экономических последствий, — говорится в сообщении.

По мнению сотрудников Счётной палаты, нет необходимости принимать отдельный закон для господдержки семей, так как существует федеральное постановление «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Согласно этому документу, материнский капитал со дня рождения или усыновления второго и последующего ребёнка можно направить на погашение основного долга или уплаты процентов по кредитам и займам на покупку или строительство жилья, включая ипотеку, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий частичную компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. На выплаты могут рассчитывать родители трёх и более детей.