Счётная палата «запуталась» в бесплатных лекарствах

https://news.ru/storage/news/b0c10bf82483ca6a7730d97208d0be57/dc562d91-2f8a-40de-aae6-95f5d6d69cc2_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Регионы РФ нуждаются в чётком перечне бесплатных лекарств и медицинских изделий для льготных категорий граждан, заявил аудитор Счётной палаты Михаил Мень.

Списки препаратов могут включать сотни наименований. В данный момент субъекты Российской Федерации формируют их самостоятельно. Из-за этого одна область вносит в перечень менее 200 лекарств, а другая — свыше 700, пишет ТАСС.

«На федеральном уровне должны быть заданы основные подходы их формирования, сформирован рекомендуемый минимум», — заявил чиновник.

Аудит Счётной палаты выявил отсутствие стандартов по оказанию некоторых видов бесплатной медицинской помощи. Особенно это касается людей с циститом, мочекаменной болезнью и железодефицитной анемией.

Проект закона о клинических рекомендациях 18 декабря 2018 года был одобрен во втором чтении на заседании в Госдуме. Документ призван повысить доступность и качество оказываемых услуг. После окончательного принятия законопроект обяжут соблюдать во всех регионах страны.

Ведомство сообщило и о финансовом дефиците в программе госгарантий в регионах. В 2018 году он составит свыше 65 млрд рублей.

«Большое беспокойство вызывает ситуация, возникшая с недофинансированием территориальных программ, характерная для большинства субъектов, а также нарушение сроков их утверждения», — добавил Мень.

Ранее News.ru сообщал о расширении перечня жизненно важных лекарств. В список добавили 36 препаратов, в том числе для онкобольных и страдающих от проблем с сердечно-сосудистой системой. Через 2−3 года на рынок поступит новое российское средство для больных ВИЧ. В данный момент новый препарат антиретровирусной терапии проходит клинические испытания в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Препарат стараются сделать более доступным и эффективным, чем зарубежные аналоги.