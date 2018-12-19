USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.49 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C17:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Счётная палата «запуталась» в бесплатных лекарствах

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Регионы РФ нуждаются в чётком перечне бесплатных лекарств и медицинских изделий для льготных категорий граждан, заявил аудитор Счётной палаты Михаил Мень.

Списки препаратов могут включать сотни наименований. В данный момент субъекты Российской Федерации формируют их самостоятельно. Из-за этого одна область вносит в перечень менее 200 лекарств, а другая — свыше 700, пишет ТАСС.

«На федеральном уровне должны быть заданы основные подходы их формирования, сформирован рекомендуемый минимум», — заявил чиновник.

Аудит Счётной палаты выявил отсутствие стандартов по оказанию некоторых видов бесплатной медицинской помощи. Особенно это касается людей с циститом, мочекаменной болезнью и железодефицитной анемией.

Проект закона о клинических рекомендациях 18 декабря 2018 года был одобрен во втором чтении на заседании в Госдуме. Документ призван повысить доступность и качество оказываемых услуг. После окончательного принятия законопроект обяжут соблюдать во всех регионах страны.

Ведомство сообщило и о финансовом дефиците в программе госгарантий в регионах. В 2018 году он составит свыше 65 млрд рублей.

«Большое беспокойство вызывает ситуация, возникшая с недофинансированием территориальных программ, характерная для большинства субъектов, а также нарушение сроков их утверждения», — добавил Мень.

Ранее News.ru сообщал о расширении перечня жизненно важных лекарств. В список добавили 36 препаратов, в том числе для онкобольных и страдающих от проблем с сердечно-сосудистой системой. Через 2−3 года на рынок поступит новое российское средство для больных ВИЧ. В данный момент новый препарат антиретровирусной терапии проходит клинические испытания в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Препарат стараются сделать более доступным и эффективным, чем зарубежные аналоги.


#медицина #счетнаяпалата
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
общество 08:38, 19 декабря 2018
Жители России предпочитают устаревшие лекарства новым
общество 15:27, 10 декабря 2018
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств
общество 10:57, 4 декабря 2018
Власти изменят цены на жизненно важные лекарства
общество 17:44, 22 ноября 2018
Жители МО получили миллионы рецептов на льготные лекарства
Лента новостей
общество 17:09
Синоптики: москвичей ждёт необычная погода на Новый год
спорт 17:09
Футболист избил арбитра за красную карточку прямо на поле
технологии 17:06
VK: «Человек-паук» стала самой обсуждаемой игрой 2018 года
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
экономика 17:00
АСВ обнаружило «тетрадочные» вклады на 795 млн рублей
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
происшествия 16:40
Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
Другие новости
общество 17:09
Синоптики: москвичей ждёт необычная погода на Новый год
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top