https://static.news.ru/photo/615ef0a0-b6a3-11e9-ad5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские военные на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» побили рекорд 2017 года, объявил начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ Иван Бувальцев.

Участники от РФ прошли дистанцию соревнований за 18 минут 55 секунд (в 2017-м лучшее время — 19 минут 10 секунд).

Соревнования продолжаются — нам в спину дышит команда Армении, всё самое интересное впереди, — цитирует представителя ведомства РИА Новости .

Соревнования проходят на подмосковном полигоне Алабино в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019). В первом заезде россиянам противостояли соперники из Армении, Киргизии и Ирана.

Ранее News.ru сообщал, что четыре конкурса АрМИ — «Суворовский натиск», «Чистое небо», «Безопасная среда» и «Мастер-оружейник» — стартовали в Китае. Церемонию открытия посетили более 20 тысяч зрителей.