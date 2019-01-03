Раздельный сбор мусора организуют в Подмосковье

Практически во всех районах Подмосковья началась установка контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин. Синими баками уже обеспечены три муниципалитета.
Двухконтейнерную систему сбора мусора начали внедрять в Московской области с 1 января 2019 года по поручению губернатора Андрея Воробьёва. Синие с рисунком контейнеры предназначены для пластика, бумаги и других сухих отходов. Серые с изображением банана — для мокрых отходов.
По словам Хромушина, новинка нашла отклик в сердцах людей. В 2019 году установка должна закончиться в городах и городских поселениях и начаться в сельской местности, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что на рейтинге глав Ярославской и Архангельской областей Дмитрия Миронова (ФОМ зафиксировал падение на 29%) и Игоря Орлова (снижение на 25%) негативно сказались планы регионов по утилизации московского мусора. Обоих губернаторов критиковали за это в СМИ и соцсетях, кроме того, проблемы, связанные с завозом мусора, привели к росту протестной активности как в Ярославской, так и в Архангельской областях.