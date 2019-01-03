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Раздельный сбор мусора организуют в Подмосковье

АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Практически во всех районах Подмосковья началась установка контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин. Синими баками уже обеспечены три муниципалитета.

Двухконтейнерную систему сбора мусора начали внедрять в Московской области с 1 января 2019 года по поручению губернатора Андрея Воробьёва. Синие с рисунком контейнеры предназначены для пластика, бумаги и других сухих отходов. Серые с изображением банана — для мокрых отходов.

По словам Хромушина, новинка нашла отклик в сердцах людей. В 2019 году установка должна закончиться в городах и городских поселениях и начаться в сельской местности, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что на рейтинге глав Ярославской и Архангельской областей Дмитрия Миронова (ФОМ зафиксировал падение на 29%) и Игоря Орлова (снижение на 25%) негативно сказались планы регионов по утилизации московского мусора. Обоих губернаторов критиковали за это в СМИ и соцсетях, кроме того, проблемы, связанные с завозом мусора, привели к росту протестной активности как в Ярославской, так и в Архангельской областях.


#экология #ПОДМОСКОВЬЕ #мусор
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