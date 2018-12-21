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Сбой произошёл в работе трёх крупных агрегаторов такси

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Клиенты «Яндекс.Такси», Uber и Gett столкнулись с ошибкой, которая не позволяла сделать заказ автомобиля. Больше часа использование сервисов было невозможным.

Первыми обратили внимание на проблему пользователи Twitter. Поиск водителя сначала занимал долгое время, а после перезагрузки приложения появлялась информация об ошибке.

Проблему подтвердили РИА Новостям в «Яндексе». Там сообщили, что все сбои устранены и система работает в обычном режиме. Ситуацию представители компании объяснили профилактическими работами по усовершенствованию программы.

Ранее News.ru сообщал, что 10 декабря клиенты банка ВТБ не могли воспользоваться мобильным приложением «ВТБ-Онлайн». В соответствии с размещённой информацией, оно находилось на профилактике.


#такси #uber #сбой #яндекстакси #gett
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