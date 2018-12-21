Сбой произошёл в работе трёх крупных агрегаторов такси

https://news.ru/storage/news/6682989e48612475405b6462e679b8f3/37878130-14f2-419b-b682-554a5f175d38_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Клиенты «Яндекс.Такси», Uber и Gett столкнулись с ошибкой, которая не позволяла сделать заказ автомобиля. Больше часа использование сервисов было невозможным.

Первыми обратили внимание на проблему пользователи Twitter. Поиск водителя сначала занимал долгое время, а после перезагрузки приложения появлялась информация об ошибке.

В Москве перестали работать ВСЕ ТАКСИ. А я стою на морозе в одних трусах!!! pic.twitter.com/k7ezTbKnOL — Максим Хорошев (@khoroshev) 21 декабря 2018 г.

Проблему подтвердили РИА Новостям в «Яндексе». Там сообщили, что все сбои устранены и система работает в обычном режиме. Ситуацию представители компании объяснили профилактическими работами по усовершенствованию программы.

Ранее News.ru сообщал, что 10 декабря клиенты банка ВТБ не могли воспользоваться мобильным приложением «ВТБ-Онлайн». В соответствии с размещённой информацией, оно находилось на профилактике.