Сбой произошёл в работе трёх крупных агрегаторов такси

Клиенты «Яндекс.Такси», Uber и Gett столкнулись с ошибкой, которая не позволяла сделать заказ автомобиля. Больше часа использование сервисов было невозможным.
Первыми обратили внимание на проблему пользователи Twitter. Поиск водителя сначала занимал долгое время, а после перезагрузки приложения появлялась информация об ошибке.
В Москве перестали работать ВСЕ ТАКСИ. А я стою на морозе в одних трусах!!! pic.twitter.com/k7ezTbKnOL— Максим Хорошев (@khoroshev) 21 декабря 2018 г.
Проблему подтвердили РИА Новостям в «Яндексе». Там сообщили, что все сбои устранены и система работает в обычном режиме. Ситуацию представители компании объяснили профилактическими работами по усовершенствованию программы.
Ранее News.ru сообщал, что 10 декабря клиенты банка ВТБ не могли воспользоваться мобильным приложением «ВТБ-Онлайн». В соответствии с размещённой информацией, оно находилось на профилактике.