Сбивший девушку судья отделается «административкой»

https://news.ru/storage/news/937b3e5435afab76b0f81fccf53e0626/c634e410-4995-4235-8b41-d5d921ff7081_850.jpg Артём Этлухов/youtube.com

Арсен Крикоров

Бывший военный судья Арсен Крикоров, сбивший 18-летнюю девушку Викторию на пешеходном переходе в Краснодаре, может лишиться прав и оплатить штраф. При этом доказать, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, уже вряд ли получится.

Сейчас силами региональной прокуратуры проводится проверка происшествия. Её результаты будут направлены в Генеральную прокуратуру, которая, в свою очередь, передаст материалы в Верховный суд. Там будет решаться вопрос о привлечении Крикорова к административной ответственности в связи с наездом на пешехода и оставлением места ДТП.

За наезд на пешехода экс-судье грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. В худшем случае его лишат водительских прав на два года. За оставление места ДТП суд может назначить Крикорову лишение водительских прав на срок до 1,5 года или административный арест до 15 суток, сообщает «360».

Ранее News.ru писал, что судья после наезда на девушку, которая состоит в кубанской сборной по тхэквондо, выскочил из машины и начал обвинять саму пострадавшую, а также пришедших ей на помощь водителей в мошенничестве. Прибывшая на место происшествия полиция отказалась принимать к нарушителю какие-либо меры, после чего он сел в автомобиль и скрылся.