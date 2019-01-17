Водочного магната подозревают в мошенничестве на 215 млн

https://news.ru/storage/news/ef6f4854c4250aea9387bd95ba34e038/6903ecf6-bec4-4e51-b876-06dce189935e_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Игорь Савельев

Следствие подозревает гендиректора одного из крупнейших предприятий — производителей водки в России Игоря Савельева в мошенничестве на 215 млн рублей. Защита заявляет о голословности подозрений, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

«В материалах указана сумма мошенничества в виде 215 млн 500 тысяч рублей, но этот ущерб ничем не подтвержден», — сказал адвокат.

Ранее во время заседания защитники Савельева просили избрать ему меру пресечения в виде залога. Адвокаты предлагали залог в размере 5 млн рублей. Следствие просило отправить Савельева под арест. Прокурор возражал против ареста бизнесмена и просил избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Сам Савельев обвинения в мошенничестве отрицает. По его словам, он находится в шоке, а пребывание под стражей наносит вред его здоровью.

Мужчина до последнего времени возглавлял «Алкогольную Сибирскую Группу» (АСГ), выпускающую продукцию в том числе под марками «Хаски» и «Пять озёр». На место задержанного уже назначена финансовый директор Елена Тябутова. В пресс-службе АСГ отметили, что Савельев, который был главой компании с 2015 года, сейчас по личным обстоятельствам «прекратил трудовой контракт».