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Водочного магната подозревают в мошенничестве на 215 млн

Игорь Савельев Сергей Лантюхов/News.ru

Игорь Савельев

общество [ версия для печати ]

Следствие подозревает гендиректора одного из крупнейших предприятий — производителей водки в России Игоря Савельева в мошенничестве на 215 млн рублей. Защита заявляет о голословности подозрений, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

«В материалах указана сумма мошенничества в виде 215 млн 500 тысяч рублей, но этот ущерб ничем не подтвержден», — сказал адвокат.

Ранее во время заседания защитники Савельева просили избрать ему меру пресечения в виде залога. Адвокаты предлагали залог в размере 5 млн рублей. Следствие просило отправить Савельева под арест. Прокурор возражал против ареста бизнесмена и просил избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Сам Савельев обвинения в мошенничестве отрицает. По его словам, он находится в шоке, а пребывание под стражей наносит вред его здоровью.

Мужчина до последнего времени возглавлял «Алкогольную Сибирскую Группу» (АСГ), выпускающую продукцию в том числе под марками «Хаски» и «Пять озёр». На место задержанного уже назначена финансовый директор Елена Тябутова. В пресс-службе АСГ отметили, что Савельев, который был главой компании с 2015 года, сейчас по личным обстоятельствам «прекратил трудовой контракт».


#суды #бизнесмены #мошенничество #водка
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