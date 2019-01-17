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Суд арестовал бизнесмена Савельева

Игорь Савельев Сергей Лантюхов/News.ru

Игорь Савельев

общество [ версия для печати ]

Тверской суд Москвы отправил под арест до 16 марта гендиректора одного из крупнейших предприятий — производителей водки в России Игоря Савельева. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

«Суд постановил избрать в отношении подозреваемого Савельева меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 марта 2019 года», — огласил решение судья Дмитрий Гордеев. Прокурор возражал против ареста бизнесмена и просил избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Согласно материалам дела, 16 ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении ООО «РУСКО». По словам следователя, сбор доказательств ещё продолжается, устанавливаются все причастные к совершению преступления.

В материалах отмечается, что ущерб по делу составляет миллион рублей. Срок предварительного следствия продлён до 16 марта.

Савельева подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мужчина возглавляет «Алкогольную Сибирскую Группу» (АСГ), выпускающую продукцию в том числе под марками «Хаски» и «Пять озёр». Уголовное дело никак не связано с деятельностью АСГ, заявил владелец группы Андрей Стрелец. Он подчеркнул, что компания работает в штатном режиме.

Во время заседания защитники Савельева просили избрать ему меру пресечения в виде залога. Адвокаты предлагали внести сумму в размере 5 млн рублей.

Сам Савельев обвинения в мошенничестве отрицает. По его словам, он находится в шоке, а пребывание под стражей наносит вред его здоровью.

На место задержанного уже назначена финансовый директор Елена Тябутова. В пресс-службе отметили, что «Савельев прекратил трудовой контракт, пояснив, что личные обстоятельства не позволят ему в полной мере сосредоточиться на задачах АСГ». Игорь Савельев возглавлял организацию с 2015 года.


#суды #АРЕСТ #бизнесмены
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