https://static.news.ru/photo/0e7609b6-96a3-11e9-88b9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Krassotkin/Wikimedia Commons

Власти России собираются отслеживать с помощью системы ГЛОНАСС транзит через территорию страны продуктов, ввоз которых решили запретить в ответ на санкции 2014 года.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал документ, который внёс изменение в нормы первоначального указа о контрсанкциях. В нём прописано разрешение на транзитные перевозки через страну подсанкционных товаров «при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС».

Эксперт Института экономики РАН Артём Пылин заявил, что такими нововведениями Россия способствует развитию товарооборота со странами СНГ. Кроме того, западным странам придётся оборудовать свои фуры российской системой ГЛОНАСС или им придётся передать транзитные перевозки другим компаниям, передаёт « Ридус ».

Как писал News.ru, навигационный космический аппарат «Глонасс-М», выведенный на орбиту в конце мая, введён в эксплуатацию. Аппарат под номером 758 сменил своего предшественника номер 723, проработавшего в космосе в полтора раза больше своего гарантийного ресурса