https://static.news.ru/photo/54ac0bb2-afb5-11e9-ba0c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В пятницу, 26 июля, воздух в столице прогрелся до 27,7 градуса.

С начала месяца этот день стал самым жарким, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Температура достигла 27,7 градуса, получается, это самый тёплый день месяца. До этого самым тёплым днём было 22 июля — температура была 26,1 градуса, — сказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

При этом в метеорологическом центре прогнозируют, что к концу дня воздух в Москве может прогреться до 29 градусов.

Ранее News.ru писал, что синоптики оценили вероятность выпадения снега в Москве на предстоящих выходных.