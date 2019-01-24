Самый сильный снегопад ожидается в столице в выходные

https://news.ru/storage/news/16d81155f64c0addb2afcb2d45d1c95c/5a0eb917-737a-4582-bf8e-a7aed4de288c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В Москве в выходные ожидается метель и осадки до 17 мм. Это станет самым сильным снегопадом с начала зимы.

«В Москве и области период холодной, без существенных осадков погоды завершается. В субботу малооблачный морозный антициклон отступит на восток, под натиском облачных циклонов с запада и юга. Начнет сыпать снег, местами сильный, усилится ветер в порывах до 15 м/с, поднимется метель», — сообщает портал «Метеоновости».

Также синоптики предупредили о снежных заносах на дорогах, информирует АГН «Москва».

Как ранее писал News.ru, в Московском регионе в четверг, 24 января, ожидается 14-градусный мороз и слабый снег. По данным Центра погоды «Фобос», днём будет дуть слабый южный ветер со скоростью 1–6 метров в секунду. Возможна гололедица, местами сильная.