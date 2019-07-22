https://static.news.ru/photo/d04cd00a-ac98-11e9-8292-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefano Guidi/Global Look Press

Состоящий всего из трёх вопросов тест на IQ опубликовал профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик.

Математик создал его ещё в 2005 году. Из трёх тысяч человек, которым он предложил пройти тест, правильные ответы дали только 510. Для прохождения теста подбирались люди с разным уровнем образования и родом деятельности.

По словам самого профессора, тест является очень простым, так как правильный ответ легко понять при объяснении, но проигнорировать цифры, импульсивно приходящие на ум, при этом крайне сложно, передаёт Mirror .

Ранее News.ru писал о том, что Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) внесёт изменения в тест на натурализацию.