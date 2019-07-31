https://static.news.ru/photo/35b2e604-b41f-11e9-b4fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Последний день июля в столице стал самым холодным как минимум за 70 лет, рассказал сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, 31 июля максимальная температура воздуха поднялась лишь до 14,7 градуса тепла.

Специалист также сообщил, что 1 августа столбики термометров покажут до плюс 16 градусов, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что аномальная погода в России закончится с приходом осени. По его словам, жить в условиях, когда в одних регионах установилась жара и начались пожары, а в других идёт дождь, вызывающий наводнения, россиянам осталось не больше месяца.