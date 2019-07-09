https://static.news.ru/photo/6d438088-a240-11e9-8cb7-fa163e074e61_1024.jpg Павел Антов Фото: zsvo.ru

Депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов, являющийся по версии Forbes самым состоятельным среди коллег, не имеет личного водителя и самолёта.

Согласно рейтингу журнала Forbes , основатель группы компаний «Владимирский стандарт» заработал за 2018 год около 9,97 млрд рублей. В то же время сам Антов заявил, что эти средства нельзя назвать полностью его личным доходом, передаёт РИА Новости.

Эта сумма получается благодаря мясоперерабатывающему комбинату «Владимирский стандарт», который я основал 19 лет назад и который является на сегодняшний день четвёртым мясоперерабатывающим комбинатом России, а также одним из самых быстро развивающихся, — сказал депутат.

Антов отметил, что «Владимирский стандарт» вкладывает полученные средства в развитие производства и в благотворительность.

Мы помогаем детским домам и другим учреждениям, кадетскому корпусу, жертвуем на разные социально-значимые мероприятия, помогаем нашим сотрудникам, другим людям, церквям. Список благотворительности очень широкий, — отметил Антов.

Отвечая на соответствующий вопрос агентства, депутат сообщил, что личный самолёт не купил и не собирается, сам ездит за рулём по делам, а в Москву добирается на электричке.

Как ранее писал News.ru, семьи ста богатейших госслужащих и депутатов России задекларировали по итогам 2018 года совокупный доход в 71 млрд рублей ($1,1 млрд).