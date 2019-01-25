Самые талантливые дети поборолись за приз в миллион рублей

В центре культуры ЗИЛ состоялся финал Всероссийского молодёжного конкурса талантов и достижений «Мои крылья». В нём поучаствовали дети из приёмных и многодетных семей, а также воспитанники и выпускники детских домов. Им нужно было прислать видео с подробным рассказом о себе и мечтами о том, чего они хотят добиться в жизни. Главный приз — грант в один миллион рублей на осуществление заветной мечты.
«Наша главная задача — чтобы дети, которые по определённым причинам были чем-то обделены, смогли иметь те же возможности для старта, что и все остальные. Мы хотим, чтобы они не отчаивались и понимали, что всё возможно, что они тоже смогут добиться огромных успехов в жизни», — рассказала руководитель проекта «Мои крылья» Ксения Эрдман.
Конкурс проходил по шести номинациям: «Творчество», «Бизнес», «Спорт», «Наука», «Волонтёрство» и «Подвиг». Всего организаторы получили порядка 1500 заявок из 71 региона страны. На просмотр всех анкет и видеороликов ушло около 300 часов. В финал прошли 18 сильнейших конкурсантов — по три в каждой категории. Лучших участников определяли эксперты в различных областях. Так, в номинации «Творчество» финалистов оценивал заслуженный художник России Никас Сафронов.
«Конечно, академизм мы тоже учитывали, но это не принципиально, потому что дети пока ещё не получили специального художественного образования. Я считаю, что в первую очередь нужно оценивать за счёт индивидуальной харизмы, умения себя показать, как никто другой, и заставить людей обратить внимание на своё творчество», — прокомментировал заслуженный художник РФ Никас Сафронов.