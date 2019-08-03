https://static.news.ru/photo/a7ad8cc8-b5f5-11e9-bd16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Gonzalez/Agencia Uno/Global Look Press

Авиация Минобороны в период с 1 по 3 августа потушила более 450 га горящих лесов в Сибири.

В ведомстве уточнили, что ликвидировано 116 крупных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае.

В указанный период самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации совершили 58 вылетов, вертолёты Ми-8 — 102. В общей сложности они сбросили на охваченные огнём леса более 3,5 тысячи т воды.

В Минобороны отметили, что применение авиации позволило в пять раз снизить скорость распространения огня, а также устранить задымление воздуха в населённых пунктах, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что итальянские власти предложили России помощь в тушении лесных пожаров. Правительство страны готово направить в РФ два пожарных самолёта Canadair.