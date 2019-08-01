Согласно плану-графику полётов, самолёты Минобороны будут вылетать на тушение лесных пожаров в Сибири не менее 20 раз в сутки. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Булгаков.
Он рассказал, что авиационная группировка Минобороны в составе 10 самолётов Ил-76 сформирована в аэропорту Красноярска. Столько же вертолётов Ми-8 прибудут в ближайшее время на аэродромы Богучаны, Кодинск, Усть-Кут и Киринск.
Самолёты уже приступили к полётам, вертолёты начнут выполнять задачи по тушению пожаров с 2 августа.
Кроме того, в резерве находится наземная группировка Минобороны. В её состав входят 270 военнослужащих и 40 единиц техники, сообщает
Ранее News.ru писал, что ведомство рассчитывает потушить очаги лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять дней. Глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился создать оперативный штаб для координации действий по борьбе с огнём.