https://static.news.ru/photo/04ef602e-b447-11e9-909a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Согласно плану-графику полётов, самолёты Минобороны будут вылетать на тушение лесных пожаров в Сибири не менее 20 раз в сутки. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Булгаков.

Он рассказал, что авиационная группировка Минобороны в составе 10 самолётов Ил-76 сформирована в аэропорту Красноярска. Столько же вертолётов Ми-8 прибудут в ближайшее время на аэродромы Богучаны, Кодинск, Усть-Кут и Киринск.

Самолёты уже приступили к полётам, вертолёты начнут выполнять задачи по тушению пожаров с 2 августа.

Кроме того, в резерве находится наземная группировка Минобороны. В её состав входят 270 военнослужащих и 40 единиц техники, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что ведомство рассчитывает потушить очаги лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять дней. Глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился создать оперативный штаб для координации действий по борьбе с огнём.