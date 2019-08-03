Военно-транспортные самолёты Ил-76 возобновили работы по тушению возгораний в лесах Красноярского края после ночного перерыва.
По данным Минобороны, на 3 августа запланировано не менее 20 вылетов. В общей сложности будет сброшено 840 т воды.
Ещё десять вертолётов Ми-8 проведут 110 сбросов воды на очаги пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, передаёт
Ранее News.ru писал, что Италия выразила готовность помочь России в тушении лесных пожаров в Сибири. Власти страны предложили направить в полыхающий регион два пожарных самолёта Canadair.