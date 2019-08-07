https://static.news.ru/photo/3b8c6368-b927-11e9-9616-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Пассажирский самолёт Nordwind Airlines Москва — Ереван не смог взлететь в аэропорту Шереметьево. Этим рейсом должны были отправиться 199 взрослых и 16 детей.

При разбеге воздушного судна А321 рейса № 377 командир самолёта по техпричинам прервал взлёт и вернулся на стоянку, — пояснили АГН «Москва» в пресс-службе перевозчика.

В компании добавили, что пассажиры будут отправлены на резервном воздушном судне в ближайшее время.

Как ранее писал News.ru, рейс из черногорского города Тиват в Москву совершил экстренную посадку в Калуге. Самолёт приземлился из-за потерявшего сознание командира лайнера Montenegro Airlines.