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Саммиты ШОС и БРИКС лишат челябинцев балконов

Georgiy Rozov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Нешуточный скандал разгорелся в Челябинске. Там на фасаде многоквартирного дома на проспекте Ленина решено демонтировать все балконы. Многие жильцы против. Но их мнение, несмотря на то, что жильё приватизировано, учитывать не собираются.

Изменить облик дома планируют в преддверии саммитов ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС (группы из пяти быстро развивающихся стран — Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики). Однако официальная версия — ветхое состояние конструкций. Летом 2015 года один из балконов этого дома обрушился, тогда лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

В результате последовавшей после ЧП проверки выяснилось, что при строительстве дома в далёком 1937 году были допущены ошибки. Оставшиеся 65 балконов признаны аварийными. Под теми, что вызывают наибольшие опасения, были установлены металлические подпорки.

К демонтажу предполагается приступить весной, сообщили URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального оператора капитального ремонта. Там уточнили, что хотя площадь балконов и включена в приватизацию, согласия жильцов на демонтаж не требуется, так как это общедомовое имущество.

При этом противостояния не возникло лишь с теми жильцами дома, чьи балконы настолько аварийные, что это не вызывают никаких сомнений. Остальные категорически против, и с ними представители регоператора намерены судиться.

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске летом 2020 года.

Ранее, как сообщал News.ru, в многоквартирном доме в селе Красносвободном Тамбовской области обрушились сразу пять балконов. Обвалилась верхняя плита, тем самым спровоцировав падение остальных. Обошлось без пострадавших.


#брикс #ЖКХ #Челябинск #обрушения #челябинскаяобласть #шос
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