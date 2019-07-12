https://static.news.ru/photo/9bcf725e-a48e-11e9-88aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Однокомнатная квартира в районе Хамовники в Москве, признанная аналитиками ЦИАН самой дорогой по столице в своей категории, продаётся за 115 млн рублей.

Согласно исследованию, её площадь составляет 95,5 кв. м. Дизайнерская отделка выполнена в чёрно-белых цветах. Вторую строчку рейтинга занимает квартира, которая продаётся за 105,21 млн рублей. На третьем месте — квартира стоимостью 90,75 млн рублей.

Для составления этого списка специалисты ЦИАН отбирали варианты, продаваемые на вторичном рынке. Обязательными условиями были наличие отделки и планировка, предусматривающая не более одной спальни. Средний ценовой показатель первой десятки в рейтинге — 70,07 млн рублей.

Ранее News.ru писал о том, что Международная компания ВCG, специализирующаяся на управленческом консалтинге, составила рейтинг развития территорий Москвы по многофункциональности жилых районов.