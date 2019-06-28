Проживающая в Химках Дарья Агений запустила хештегом #Саманевиновата в Интернете флешмоб, рассказав о том, как её пытается посадить в тюрьму человек, которого она обвиняет в попытке изнасилования. В 2018 году Агений работала в лагере вожатой. По её словам, однажды вечером в магазине к ней начал приставать мужчина. Он прижал девушку к стенке, и чтобы отбиться от него, она использовала нож для заточки карандашей. Агений ранила мужчину и убежала. Пострадавшая не подала заявление о попытке изнасилования, так как, по её словам, «это сложно психологически» и она не видела в этом смысла, ведь преступник был ей абсолютно незнаком. Однако позже девушка узнала, что мужчина попал в больницу с серьёзными травмами кишечника и написал заявление о причинении ему тяжкого вреда здоровью. По этой 111-й статье УК РФ Агений грозит до девяти лет тюрьмы.

Девушка рассказала свою историю в Instagram.

Пострадавшие от насилия чаще всего слышат в свой адрес: «Сама виновата», — но это не так. Я НЕ ВИНОВАТА, что на меня напали, НЕ ВИНОВАТА, что смогла защитить свою жизнь. Почему без конца обвиняют жертв и оправдывают насильников? Я хочу сказать, что неважно: кем бы ты не являлась, как бы не одевалась, как бы себя не вела — никто не имеет права совершать над тобой насилие! Поэтому я буду бороться за то, что жертвы насилия не виноваты в том, что стали жертвой, и имеют право на самооборону — для этого в шапке моего профиля есть ссылка на петицию, и я очень прошу вас её подписать! Я призываю всех присоединиться: выложить фотографию с хештегом #самаНЕвиновата, написать о том, почему жертвы насилия не виноваты, сделать репост этого поста или петиции, рассказать другим и призвать к действиям! — написала Агений.

Пост быстро стал популярным. О случае Дарьи написали несколько СМИ, многие девушки поделились аналогичными историями под хештегом #Саманевиновата. Например, девушка под ником nestereoone написала:

Мне было 15 лет. Восемь вечера, я шла к друзьям. Путь лежал между двух школ и надо было лишь завернуть за угол и там уже мои ребята. За угол повернуть я не успела. Сзади на меня набросились, повалили на землю и начали душить. Я не понимала что происходит, не чувствовала ничего кроме страха, крик застрял в горле и минуты растянулись в вечность. Осознав себя в какой-то момент, я начала молить всё, что есть в этом и другом мире, чтобы он потащил меня в сторону друзей, где меня спасут. Мне повезло. Прижав меня к стене трансформаторной будки, он говорил, что хочет меня только трахнуть и никакой телефон и плеер, которые я отчаянно пыталась предложить, не нужны. И вдруг мое спасение пришло! Друзья заметили движения сквозь деревья. ***** убежал, его поймал мой батя, приехали копы, меня повезли в отделение. Моим родителям они сказали, что лучше бы они сами с ним расправились, так как посадить его нет оснований: я не изнасилована, побои минимальны. Потом травмпункт, там сообщили, что не могут принять, так как мне нет 16, поехали в детскую больницу — большая очередь. К тому моменту уже прошло семь часов с момента нападения. И вот врач делает рентген и задаёт вопросы, я уже не могу плакать, отрешённым голосом рассказываю. Его слова: «Ты так спокойно об этом говоришь, может ты сама его спровоцировала? Может тебе самой хотелось внимания?» Я тогда ничего не ответила, просто посмотрела в те бездушные, пустые глаза, — рассказала nestereoone.

Не все истории касаются непосредственно нападений. Так, косплеерша под ником abrams_lera рассказала, что после очередного мероприятия ей на телефон стали поступать сообщения от поклонника с предложением сходить на свидание. После отказа тон собеседника сменился, он стал угрожать, вскоре, каким-то образом узнав адрес девушки, стал звонить ей в домофон.

Я выключила свет, в слезах позвонила парню, попросила вернуться, и в полицию (они, кстати, так и не приехали). После этого случая мой «сталкер» больше не объявлялся. Однако тревога достигла апогея, и ещё несколько недель я почти не выходила из квартиры. Виновата ли я в этой ситуации? Нет. Виноваты ли жертвы домогательств и насилия? Тоже нет. Виноваты люди, что ведут себя не по-человечески, — написала abrams_lera.

По словам адвоката Антона Шалькова, в случаях, подобных тому, что случился с Дарьей Агений, сажают, как правило, за превышение необходимой обороны.

То есть, грубо говоря, если девушка сначала ударила насильника в пах, он лежит, корчится, а она идёт за битой и добивает ей его по голове. Так, конечно, делать не нужно. При этом попытка изнасилования должна быть доказана — должны быть синяки на бёдрах, сломанные ногти, царапины, порванные трусы и так далее. Сопротивление должно быть чем-то подтверждено, иначе попытку изнасилования не доказать. Как положение вещей можно было бы изменить в пользу девушки, я затрудняюсь сказать. Ситуация ведь двоякая, и существует риск злоупотребления — нельзя менять ситуацию в пользу женщины или мужчины — победить должна истина, — уверен Шальков.

Правовой журналист Алексей Малаховский отмечает, что тем, кто сумел отбился от насильника, всё же лучше стоит написать заявление в полицию о попытке изнасилования.

Даже когда элементарно теряешь паспорт, нужно идти и писать заявление о пропаже. Потому что если, скажем, на тебя возьмут по утерянному паспорту какой-нибудь кредит, то с таким заявлением ты его возвращать не будешь. Будет зафиксирован факт мошенничества, — приводит пример Малаховский.

Что касается вопроса наказания за самооборону, то эксперт отмечает, что в потестарном понимании права именно государству принадлежит абсолютная монополия на защиту граждан от агрессивного насилия. Потеря этой монополии будет означать ослабление государственных институтов и в глазах граждан, и в понимании представителей власти, считает Малаховский.