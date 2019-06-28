Проживающая в Химках Дарья Агений запустила хештегом #Саманевиновата в Интернете флешмоб, рассказав о том, как её пытается посадить в тюрьму человек, которого она обвиняет в попытке изнасилования. В 2018 году Агений работала в лагере вожатой. По её словам, однажды вечером в магазине к ней начал приставать мужчина. Он прижал девушку к стенке, и чтобы отбиться от него, она использовала нож для заточки карандашей. Агений ранила мужчину и убежала. Пострадавшая не подала заявление о попытке изнасилования, так как, по её словам, «это сложно психологически» и она не видела в этом смысла, ведь преступник был ей абсолютно незнаком. Однако позже девушка узнала, что мужчина попал в больницу с серьёзными травмами кишечника и написал заявление о причинении ему тяжкого вреда здоровью. По этой 111-й статье УК РФ Агений грозит до девяти лет тюрьмы.

Девушка рассказала свою историю в Instagram.

Пострадавшие от насилия чаще всего слышат в свой адрес: «Сама виновата», — но это не так. Я НЕ ВИНОВАТА, что на меня напали, НЕ ВИНОВАТА, что смогла защитить свою жизнь. Почему без конца обвиняют жертв и оправдывают насильников? Я хочу сказать, что неважно: кем бы ты не являлась, как бы не одевалась, как бы себя не вела — никто не имеет права совершать над тобой насилие! Поэтому я буду бороться за то, что жертвы насилия не виноваты в том, что стали жертвой, и имеют право на самооборону — для этого в шапке моего профиля есть ссылка на петицию, и я очень прошу вас её подписать! Я призываю всех присоединиться: выложить фотографию с хештегом #самаНЕвиновата, написать о том, почему жертвы насилия не виноваты, сделать репост этого поста или петиции, рассказать другим и призвать к действиям! — написала Агений.

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#самаНЕвиновата Пострадавшие от насилия, чаще всего слышат в свой адрес: «Сама виновата», — но это не так. Я НЕ ВИНОВАТА, что на меня напали, НЕ ВИНОВАТА, что смогла защитить свою жизнь. Почему без конца обвиняют жертв и оправдывают насильников? Поехала одна в чужой город — сама виновата. Надела юбку — сама виновата. Пьёшь, куришь, живёшь, дышишь — сама виновата! Я хочу сказать, что неважно: кем бы ты не являлась, как бы не одевалась, как бы себя не вела — никто не имеет права совершать над тобой насилие! Поэтому я буду бороться за то, что жертвы насилия не виноваты в том, что стали жертвой и имеют право на самооборону — для этого в шапке моего профиля есть ссылка на петицию и я очень прошу вас ее подписать! Я призываю всех присоединиться: выложить фотографию с хештегом #самаНЕвиновата, написать о том, почему жертвы насилия не виноваты, сделать репост этого поста или петиции, рассказать другим и призвать к действиям! Главное — распространить информацию! Участвуйте в акции, это очень важно для каждого из нас. Только объединившись мы сможем чего-то добиться. фотография @mi_anny

Публикация от Дарья Агений (@ageniydarya)

Пост быстро стал популярным. О случае Дарьи написали несколько СМИ, многие девушки поделились аналогичными историями под хештегом #Саманевиновата. Например, девушка под ником nestereoone написала:

Мне было 15 лет. Восемь вечера, я шла к друзьям. Путь лежал между двух школ и надо было лишь завернуть за угол и там уже мои ребята. За угол повернуть я не успела. Сзади на меня набросились, повалили на землю и начали душить. Я не понимала что происходит, не чувствовала ничего кроме страха, крик застрял в горле и минуты растянулись в вечность. Осознав себя в какой-то момент, я начала молить всё, что есть в этом и другом мире, чтобы он потащил меня в сторону друзей, где меня спасут. Мне повезло. Прижав меня к стене трансформаторной будки, он говорил, что хочет меня только трахнуть и никакой телефон и плеер, которые я отчаянно пыталась предложить, не нужны. И вдруг мое спасение пришло! Друзья заметили движения сквозь деревья. ***** убежал, его поймал мой батя, приехали копы, меня повезли в отделение. Моим родителям они сказали, что лучше бы они сами с ним расправились, так как посадить его нет оснований: я не изнасилована, побои минимальны. Потом травмпункт, там сообщили, что не могут принять, так как мне нет 16, поехали в детскую больницу — большая очередь. К тому моменту уже прошло семь часов с момента нападения. И вот врач делает рентген и задаёт вопросы, я уже не могу плакать, отрешённым голосом рассказываю. Его слова: «Ты так спокойно об этом говоришь, может ты сама его спровоцировала? Может тебе самой хотелось внимания?» Я тогда ничего не ответила, просто посмотрела в те бездушные, пустые глаза, — рассказала nestereoone.

Не все истории касаются непосредственно нападений. Так, косплеерша под ником abrams_lera рассказала, что после очередного мероприятия ей на телефон стали поступать сообщения от поклонника с предложением сходить на свидание. После отказа тон собеседника сменился, он стал угрожать, вскоре, каким-то образом узнав адрес девушки, стал звонить ей в домофон.

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После поста @katerinarimer я решила рассказать свою историю #СамаНеВиновата Многие мои косплей-образы достаточно откровенны, чего я никогда не стеснялась, потому что считала свою сексуальность неотъемлемой частью себя. Я не буду писать про фестивали, на которых меня неоднократно лапали незнакомые мужчины, считая, что мое тело часть их развлечения и подобное поведение для них допустимо. Я напишу про случай, когда мужское влечение перешло все границы. Мне было 17 лет. После очередного фестиваля мне на телефон начали приходить весьма странные сообщения от «поклонника». Откуда он достал мой номер, мне неизвестно до сих пор. В начале это были сообщения полные восхищения и приглашения встретиться, сходить на свидание и даже завязать отношения. На все я отвечала отказом, так как меня пугал человек, нашедший мой номер и так бестактно мне надписывающий, не принимая тот факт, что я уже была в отношениях с замечательным человеком, с которым мы жили вместе. Спустя время, когда я начала игнорировать его, он стал писать угрозы. Что найдёт меня, изобьет и изнасилует, ведь тогда я буду «использованной» и мне придётся быть с ним. Я блокировала номера, но смс продолжались, обращалась в полицию, однако моё заявление отказались принимать и посоветовали не обращать внимание. Было страшно выходить из дома, я стала прогуливать учебу и отвечать на незнакомые номера. Как-то ночью я осталась в квартире одна. Мой молодой человек уехал к родителям на ночь, поэтому, когда позвонили в домофон я очень удивилась, однако решила, что это мой парень решил все же ночевать дома. Обычно я сразу открываю дверь домофона, но тогда что-то ёкнуло в груди и я решила поинтересоваться, кто там. Фраза, которую я услышала в ответ повергла меня в дикую панику и истерику: «Я же говорил, что найду тебя» Я выключила свет, в слезах позвонила парню, попросила вернуться и в полицию (они, кстати, так и не приехали) После этого случая мой «сталкер» больше не объявлялся. Однако тревога достигла апогея и ещё несколько недель я почти не выходила из квартиры. Виновата ли я в этой ситуации? Нет. Виноваты ли жертвы домогательств и насилия? Тоже нет. Виноваты люди, что ведут себя не по-человечески.

Публикация от Валерия Абрамс (@abrams_lera)

Я выключила свет, в слезах позвонила парню, попросила вернуться, и в полицию (они, кстати, так и не приехали). После этого случая мой «сталкер» больше не объявлялся. Однако тревога достигла апогея, и ещё несколько недель я почти не выходила из квартиры. Виновата ли я в этой ситуации? Нет. Виноваты ли жертвы домогательств и насилия? Тоже нет. Виноваты люди, что ведут себя не по-человечески, — написала abrams_lera.

По словам адвоката Антона Шалькова, в случаях, подобных тому, что случился с Дарьей Агений, сажают, как правило, за превышение необходимой обороны.

То есть, грубо говоря, если девушка сначала ударила насильника в пах, он лежит, корчится, а она идёт за битой и добивает ей его по голове. Так, конечно, делать не нужно. При этом попытка изнасилования должна быть доказана — должны быть синяки на бёдрах, сломанные ногти, царапины, порванные трусы и так далее. Сопротивление должно быть чем-то подтверждено, иначе попытку изнасилования не доказать. Как положение вещей можно было бы изменить в пользу девушки, я затрудняюсь сказать. Ситуация ведь двоякая, и существует риск злоупотребления — нельзя менять ситуацию в пользу женщины или мужчины — победить должна истина, — уверен Шальков.

Правовой журналист Алексей Малаховский отмечает, что тем, кто сумел отбился от насильника, всё же лучше стоит написать заявление в полицию о попытке изнасилования.

Даже когда элементарно теряешь паспорт, нужно идти и писать заявление о пропаже. Потому что если, скажем, на тебя возьмут по утерянному паспорту какой-нибудь кредит, то с таким заявлением ты его возвращать не будешь. Будет зафиксирован факт мошенничества, — приводит пример Малаховский.

Что касается вопроса наказания за самооборону, то эксперт отмечает, что в потестарном понимании права именно государству принадлежит абсолютная монополия на защиту граждан от агрессивного насилия. Потеря этой монополии будет означать ослабление государственных институтов и в глазах граждан, и в понимании представителей власти, считает Малаховский.

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