Салют в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков дали в Москве 3 июля вечером. В небо были выпущены более 50 видов фейерверков, среди которых — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».
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Также было обеспечено звуковое сопровождение салюта из пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, входящих в состав дивизиона батарей.
Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в ходе саммита G20 в Осаке передал лидерам ряда стран официальные приглашения от своего имени на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.