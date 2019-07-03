https://static.news.ru/photo/90987fce-9dd2-11e9-a732-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Салют в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков дали в Москве 3 июля вечером. В небо были выпущены более 50 видов фейерверков, среди которых — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, купола разрывов превысили в диаметре 300 м. Пуск был произведён из самоходных комбинированных пусковых установок, размещённых на Поклонной горе.

Также было обеспечено звуковое сопровождение салюта из пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, входящих в состав дивизиона батарей.

Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в ходе саммита G20 в Осаке передал лидерам ряда стран официальные приглашения от своего имени на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.