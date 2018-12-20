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Сайты Госдумы и ЕР обвинили в нарушении законодательства

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Сайты Государственной думы, партии «Единая Россия» и издания «Вести.ру» должны быть заблокированы, поскольку нарушают требования законодательства в части сбора персональных данных пользователей. Такого мнения придерживается эксперт по кибербезопасности Александр Литреев.

Он обратился в Роскомнадзор с просьбой о блокировке указанных ресурсов. Эксперт пояснил, что они, так же как и «Умное голосование» Алексея Навального, используют «Яндекс.Метрику», но не спрашивают согласия пользователей на обработку персональных данных.

Литреев утверждает, что названные им сайты не имеют документов с описанием политики конфиденциальности, а ресурс ЕР обвиняет еще и в предоставлении данных пользователей третьим лицам за пределами России. По словам эксперта, сайт партии содержит скрытый код соцсети Facebook, которой ранее пригрозили штрафом за хранение данных россиян вне РФ, пишет «Медуза».

Каких-либо комментариев со стороны Роскомнадзора, Госдумы, ЕР и «Вестей.ру» пока не последовало.

Накануне News.ru сообщил, что решение о блокировке сайта Навального было принято Таганским судом Москвы. В Роскомнадзоре заявили, что это было сделано в связи с жалобами пользователей на обработку личных данных без их разрешения.


#россия #роскомнадзор #блокировка
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