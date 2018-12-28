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Садоводов предложили освободить от банковской комиссии

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Пенсионеров, которые владеют садоводческими участками в некоммерческих товариществах, предложили освободить от банковской комиссии при безналичном расчёте по уплате взносов.

С 1 января 2019 года в силу вступает закон о ведении гражданами садоводства и огородничества. Он предполагает переход на безналичный расчёт.

«При такой форме уплаты предполагается взимание банками комиссии за проведение данных операций. В результате у льготных категорий граждан — таких как пенсионеры, инвалиды — возникнут дополнительные расходы», — передаёт слова главы комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрея Кутепова «Парламентская газета».

Как ранее писал News.ru, садоводов могут обязать платить неустойку за отказ оплачивать обслуживание имущества общего пользования. Такая мера входит в пакет инициатив, уточняющих закон о садоводстве и огородничестве.


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