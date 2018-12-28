Садоводов предложили освободить от банковской комиссии

https://news.ru/storage/news/82173199f485c9ea4431037bd31dfa1c/a77e32d1-04b6-44f3-b90b-b554745b927d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Пенсионеров, которые владеют садоводческими участками в некоммерческих товариществах, предложили освободить от банковской комиссии при безналичном расчёте по уплате взносов.

С 1 января 2019 года в силу вступает закон о ведении гражданами садоводства и огородничества. Он предполагает переход на безналичный расчёт.

«При такой форме уплаты предполагается взимание банками комиссии за проведение данных операций. В результате у льготных категорий граждан — таких как пенсионеры, инвалиды — возникнут дополнительные расходы», — передаёт слова главы комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрея Кутепова «Парламентская газета».

Как ранее писал News.ru, садоводов могут обязать платить неустойку за отказ оплачивать обслуживание имущества общего пользования. Такая мера входит в пакет инициатив, уточняющих закон о садоводстве и огородничестве.