https://static.news.ru/photo/c97e3a4a-b60a-11e9-bfbf-fa163e074e61_660.jpg Виктор Садовничий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ректор МГУ Виктор Садовничий посоветовал студентам готовиться к началу учебного года вместо того, чтобы выходить на несанкционированные акции наподобие той, что прошла 3 августа в Москве.

Руководитель университета вспомнил слова своего учителя Андрея Колмогорова, который считал, что нужно сначала стать хорошим специалистом и иметь познания в политологии, социологии, конфликтологии, чтобы отстаивать какую-то точку зрения.

Ребята умные, всё должны понимать. Конечно, лучше всего сейчас готовиться к началу нового учебного года. Всё надо делать по правилам, по закону и не нарушать, тогда жизнь будет богаче, — сообщил ТАСС Садовничий.