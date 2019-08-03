Виктор Садовничий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ректор МГУ Виктор Садовничий посоветовал студентам готовиться к началу учебного года вместо того, чтобы выходить на несанкционированные акции наподобие той, что прошла 3 августа в Москве.

Руководитель университета вспомнил слова своего учителя Андрея Колмогорова, который считал, что нужно сначала стать хорошим специалистом и иметь познания в политологии, социологии, конфликтологии, чтобы отстаивать какую-то точку зрения.

Ребята умные, всё должны понимать. Конечно, лучше всего сейчас готовиться к началу нового учебного года. Всё надо делать по правилам, по закону и не нарушать, тогда жизнь будет богаче, — сообщил ТАСС Садовничий.

Ранее News.ru писал, что в Москве 3 августа проходит митинг в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция сообщила о примерно полутора тысячах участников мероприятия и 600 задержанных. По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьёва, задержаниям подверглись шесть сотрудников СМИ.

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