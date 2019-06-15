https://static.news.ru/photo/54210500-8f33-11e9-8f23-fa163e074e61_1024.jpg Станислав Садальский Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский подверг критике телеведущую Елену Малышеву за её слова о «детях-кретинах». Актёр предложил ей поинтересоваться, «на ком лежит вина за растущее количество больных детей».

Кроме того, он припомнил теледоктору слова о том, что «природа истребляет женщин после 50 лет с помощью ожирения».

Бабло меняет сознание и появляется чувство вседозволенности. Язык Толстого и Чехова Леночке неведом, — написал Садальский на своей официальной странице в социальной сети Instagram .

Елена Малышева в одном из выпусков передачи «Жить Здорово!» предложила обсудить, «откуда берутся кретины», подразумевая детей с ментальными нарушениями, и вновь оказалась в центре скандала. В телепрограмме врачи заявили, что «кретинизм у детей» появляется из-за генетических заболеваний, нехватки некоторых белков и йода. Родители «особых детей» отреагировали на новый выпуск. Они возмущены подобными формулировками.

Ранее News.ru сообщал, что уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович призвал Малышеву, назвавшую детей с ментальными нарушениями «кретинами», извиниться, чтобы не переносить инцидент в судебное поле.