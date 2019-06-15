Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский подверг критике телеведущую Елену Малышеву за её слова о «детях-кретинах». Актёр предложил ей поинтересоваться, «на ком лежит вина за растущее количество больных детей».
Кроме того, он припомнил теледоктору слова о том, что «природа истребляет женщин после 50 лет с помощью ожирения».
Бабло меняет сознание и появляется чувство вседозволенности. Язык Толстого и Чехова Леночке неведом, — написал Садальский на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Елена Малышева в одном из выпусков передачи «Жить Здорово!» предложила обсудить, «откуда берутся кретины», подразумевая детей с ментальными нарушениями, и вновь оказалась в центре скандала. В телепрограмме врачи заявили, что «кретинизм у детей» появляется из-за генетических заболеваний, нехватки некоторых белков и йода. Родители «особых детей» отреагировали на новый выпуск. Они возмущены подобными формулировками.
Ранее News.ru сообщал, что уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович призвал Малышеву, назвавшую детей с ментальными нарушениями «кретинами», извиниться, чтобы не переносить инцидент в судебное поле.