Станислав Садальский Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский подверг критике телеведущую Елену Малышеву за её слова о «детях-кретинах». Актёр предложил ей поинтересоваться, «на ком лежит вина за растущее количество больных детей».

Кроме того, он припомнил теледоктору слова о том, что «природа истребляет женщин после 50 лет с помощью ожирения».

Бабло меняет сознание и появляется чувство вседозволенности. Язык Толстого и Чехова Леночке неведом, — написал Садальский на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

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-«Природа истребляет женщин после 50 лет с помощью ожирения»... После этих слов Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала: в своей программе в эфире она предложила обсудить, «откуда берутся кретины», подразумевая детей с ментальными нарушениями. Лучше бы сказала о том, на ком лежит вина за растущее количество больных детей?! От некачественных продуктов, пальмового масла человек жиреет... Малышева пусть в Думу заглянет-а потом и в Кремль-там разные патологии..и раскажет в своей передаче Бабло меняет сознание и появляется чувство вседозволенности. Язык Толстого и Чехова Леночке не ведом. Уровень МузТВ это её с ГалчЁнком песня #садальский #малышева #1 #житьздорово #здоровожить #следуйзамной #здоровье #таблетка #кретин #еленамалышева #бездарность

Публикация от Стас Садальский (@stassadal)

Елена Малышева в одном из выпусков передачи «Жить Здорово!» предложила обсудить, «откуда берутся кретины», подразумевая детей с ментальными нарушениями, и вновь оказалась в центре скандала. В телепрограмме врачи заявили, что «кретинизм у детей» появляется из-за генетических заболеваний, нехватки некоторых белков и йода. Родители «особых детей» отреагировали на новый выпуск. Они возмущены подобными формулировками.

Ранее News.ru сообщал, что уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович призвал Малышеву, назвавшую детей с ментальными нарушениями «кретинами», извиниться, чтобы не переносить инцидент в судебное поле.