https://static.news.ru/photo/b2886172-90ca-11e9-a6f8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Авиакомпанию S7 Airlines обязали выплатить штраф за жару в салоне самолёта Новосибирск — Екатеринбург, которым летела группа «Чайф».

По данным Западно-Сибирской прокуратуры, инцидент произошёл 2 декабря. Сначала пассажиров долго не выпускали из автобуса, который должен был доставить их до лайнера. В это время столбики термометров показывали 25 градусов мороза.

В самолёте же их ждал неисправный кондиционер, из которого шёл горячий воздух. Данная ситуация возмутила участников «Чайфа», вступивших в перепалку с экипажем.

При этом один из очевидцев заявил, что музыканты находились в состоянии алкогольного опьянения и требовали у бортпроводников выпивку.

В ходе проверки выяснилось, что во время полёта температура на борту лайнера находилась «в зоне повышенных значений».

Причиной нарушения прав пассажиров явилось ненадлежащее функционирование датчика температуры. Принять меры к исправлению сложившейся на борту воздушного судна ситуации члены экипажа не смогли, поскольку не обладали информацией об особенностях работы прибора, — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате ведомство приняло решение оштрафовать авиаперевозчика на 30 тысяч рублей, уточняет URA.RU .

Помимо этого, для сотрудников компании был проведён дополнительный инструктаж о правилах пользования кондиционерами.

Как писал News.ru, ранее в авиакомпании подтвердили сбой в системе кондиционеров на борту самолёта, которым летела группа «Чайф». В салоне лайнера перед полётом действительно резко повысилась температура.