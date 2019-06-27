https://static.news.ru/photo/7f3a6922-81b2-11e9-a6bc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Согласно статистике, за первое полугодие 2019-го года число квартирных краж по России уменьшилось на 12%. Однако жителям крупных городов советуют не терять бдительность, особенно во время летнего отдыха. В этот период резко возрастает количество взломов жилых помещений из-за массовых отпусков россиян.

Сейчас в Москве также накалена обстановка в связи с предстоящими выборами 8 сентября. Грабители применяют изощрённые методы для проникновения в дома. Общие потери исчисляются десятками миллионов рублей. Особенно страдают жители центральных районов города.

Согласно оперативным сводкам, только 26 июня было задержано три человека, подозреваемых в краже из квартиры 63-летнего москвича. Злоумышленники проникли в дом к пострадавшему, проживающему в Басманном районе. Ущерб составил около миллиона рублей.

Накануне, 25 июня оперативники района Арбат задержали подозреваемую в краже денежных средств и икон из квартиры пенсионерки. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей.

Грабители охотятся за имуществом не только жилых помещений. Офисы, в которые с легкостью могут проникнуть наводчики, тоже попали под волну преступлений. В Басманном и Пресненском районах злоумышленники обворовали ряд организаций. Ущерб составил несколько сотен тысяч рублей.

Воры также обчищают подъезды. В Хамовниках был задержан подозреваемый в краже двух самокатов прямо с лестничной клетки. Предполагаемый преступник быстро сбыл украденное, а вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению. Кроме того, в Мещанском районе в полицию обратилась женщина, у которой угнали велосипед 16-летнего сына. Злоумышленник при помощи специального приспособления вскрыл замок. Ущерб равен 25 тысяч рублей.

Специалисты полагают, что особо опытные правонарушители маскируются под не вызывающих подозрение сотрудников ЖКХ, электриков, сантехников, социальных работников или ремонтников.

Но воры редко вламываются в «непроверенные» квартиры. За ними ведется длительное наблюдение с целью установить, на какое имущество могут рассчитывать грабители и по какому расписанию живут хозяева жилплощади. Поэтому в связке с домушниками работают наводчики, которые под любым предлогом стремятся попасть в дом. Они могут работать под видом сетевых продавцов, политических агитаторов или сборщиков подписей.

Особую опасность представляют разного рода листовки и дорхенгеры, а в период предвыборной кампании – политическая агитация, которая не вызывает подозрений. Они служат отличным «маркером» для грабителей. Как привило, рекламу засовывают в дверную щель или вешают на ручку. По наличию или отсутствию подобных материалов можно легко определить, проживает ли в квартире владелец на данный момент. Таким образом воры вычисляют, можно ли без угрозы внезапного возвращения хозяев жилья попасть туда.

Эксперты полагают, что во избежание таких ситуаций следует установить в дом сигнализацию, а также наладить отношения с соседями, которые смогут присматривать за квартирой. Нельзя пускать в дом представителей сетевой рекламы и политических агитаторов, которые смогут сделать наводку для воров. Кроме того, не нужно выдавать информацию о предстоящем отдыхе и о его длительности, чтобы у преступников не было возможности подготовить нападение на квартиру.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов подозревают Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений прохожих с целью ограбления в центре Москвы, в преступлениях против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних.

«Серийный отравитель» объявился в Москве в начале июня. Он промышлял в центре города, в том числе на Хохловской площади и на Чистых прудах. 26-летний житель Кабардино-Балкарии знакомился с подвыпившими прохожими и угощал их напитком. Позже экспертиза установила, что в него были подмешаны феназепам и клозапин. От его действий пострадало по меньшей мере 11 человек, многие из них попали в реанимацию.