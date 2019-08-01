Специальный самолёт-зондировщик Ан-26 продолжает тушение пожаров над Сибирью. Авиацию в пострадавшие от стихии районы отправили для искусственного вызывания осадков. Как ожидается, они должны помочь справиться с возгораниями.
Для выпадения осадков лётчики обстреливают облака пиропатронами с йодистым серебром, отмечает «
В ФБУ «Авиалесоохрана»
Ранее региональные лесничества ликвидировали за минувшие сутки 25 лесных пожаров на площади 6,87 тыс. га. Сейчас на территории страны горят более 122 тыс. га леса.
Как писал News.ru, 1 августа Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о халатности во время лесных пожаров. В рамках расследования проводятся обыски в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края и ГУ МЧС по региону. По предварительным данным, в период с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица не прибегали к мерам, необходимым для ликвидации лесных пожаров. Из-за этого стихия распространилась на значительные территории.