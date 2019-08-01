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Специальный самолёт-зондировщик Ан-26 продолжает тушение пожаров над Сибирью. Авиацию в пострадавшие от стихии районы отправили для искусственного вызывания осадков. Как ожидается, они должны помочь справиться с возгораниями.

Для выпадения осадков лётчики обстреливают облака пиропатронами с йодистым серебром, отмечает « Лайф ».

В ФБУ «Авиалесоохрана» рассказали , что такая работа проведена почти над 100 пожарами. В 67% случаях это привело к долгожданному результату - над очагами возгорания выпали осадки средней и высокой интенсивности, содержащие килотонны воды.

Ранее региональные лесничества ликвидировали за минувшие сутки 25 лесных пожаров на площади 6,87 тыс. га. Сейчас на территории страны горят более 122 тыс. га леса.

Как писал News.ru, 1 августа Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о халатности во время лесных пожаров. В рамках расследования проводятся обыски в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края и ГУ МЧС по региону. По предварительным данным, в период с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица не прибегали к мерам, необходимым для ликвидации лесных пожаров. Из-за этого стихия распространилась на значительные территории.