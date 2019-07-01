https://static.news.ru/photo/83948acc-9c22-11e9-918e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Дополнительные поезда «Ласточка» будут курсировать между Москвой и Петербургом в июле и августе. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Для удовлетворения повышенного спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в июле и августе назначаются дополнительные поезда «Ласточка». Электропоезда будут курсировать сдвоенными составами (10 вагонов), — говорится на сайте компании .

Из столицы на Московский вокзал Петербурга дополнительные поезда будут курсировать 1, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 19, 24, 26, 29 и 31 июля, а также 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 августа.

Также вводятся «Ласточки», направляющиеся из Москвы на Ладожский вокзал Северной столицы. Они будут отправляться 12 и 22 июля, а также 2 августа.

Со 2 июля по вторникам, четвергам и воскресеньям «Ласточки» будут ездить с Московского вокзала Петербурга в столицу.

Как писал News.ru, ранее стало известно, что погрузка на сети РЖД в июне составила 101,6 млн тонн, упав по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,4%. В компании пояснили, что это в том числе связано со снижением поставок угля на Украину и в Польшу.