https://static.news.ru/photo/a9b314a6-ae2b-11e9-af29-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) расширила список домашних питомцев, разрешённых к перевозке в поездах дальнего следования без хозяев. В перечень вошли мелкие грызуны, еноты, норки, мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся.

Раньше перевозить можно было собак, кошек, птиц и других мелких теплокровных животных (хомяков, морских свинок, кроликов), а также черепах.

Для перевозки животного теперь нужно оформить два заявления, а не четыре, как раньше, сообщается на сайте РЖД.

Ранее News.ru писал о том, что правительство вдвое увеличило перечень диких животных, которых предполагается запретить содержать в домашних условиях. В список попало множество видов зверей: от волков с лисами до коралловых полипов. Так, под запретом могут оказаться медведи, леопарды и пантеры, гепарды, рыси, пумы, собаки динго и многие другие.