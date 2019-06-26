https://static.news.ru/photo/f06376ac-981e-11e9-a73c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Купить билет на поезд до станции Шиес в Архангельской области, где уже почти год проходит массовый протест против строительства мусорного полигона, больше нельзя. РЖД прекратила их продажу и отменила остановку для пассажиров.

С 25 июня поезд сообщением Москва — Воркуа будет останавливаться в Шиесе только в технических целях. Об этом говорится в ведомственной телеграмме управления Северной железной дороги, сообщает «Интерфакс».

В ответ на эти меры жители поселка Урдома распространили открытое заявление, в котором просят открыть станцию для поездов.

Просим рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности маршрута пригородного поезда Котлас-Урдома № 6608 до станции Межег с остановкой на станции Шиес и Мадмас. Данный поезд прибывает в Урдому в 09:23 с обратным отправлением в 14:57, что позволяет продлить маршрут и удовлетворить спрос в этом направлении, — пишут люди в группе «Урдома Online» ВКонтакте.

В 2018 году власти Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили о создании экотехнопарка «Шиес». Столица будет вывозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, превращать в брикеты и отправлять на хранение в Шиес по железной дороге. Варианты дальнейшей утилизации мусора пока не продуманы.

Местные жители выступили против строительства полигона. От митингов и пикетов люди уже перешли к физическому противостоянию развернувшейся стройки. Полгода назад экоактивисты разбили у станции палаточный лагерь и останавливают работу тяжёлой техники. Архангелогородцев поддерживают жители соседних регионов — Ленинградской, Мурманской, Вологодской областей и республики Карелия. Людей разгоняет Росгвардия и ЧОП, писал News.ru.