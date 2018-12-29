РЖД объявили о продаже дешёвых невозвратных билетов

https://news.ru/storage/news/afd6b6846a639289512b1d0243a7aa38/043d5991-2b49-4d0c-83d6-7684b48d89cd_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Билеты на поезда по цене на 5−20% ниже обычной можно будет купить с 20 января. Однако компенсировать их стоимость в случае опоздания будет нельзя. Такие невозвратные билеты сначала будут продаваться на десяти маршрутах.

«Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки. Планируется, что невозвратные билеты будут тестироваться на нескольких пилотных маршрутах, а впоследствии — распространены на все поезда ФПК», — добавили в РЖД.

Закон, позволяющий Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) продавать невозвратные билеты, вступит в силу 1 января. Пассажир сможет вернуть такой билет лишь в случае внезапной болезни, смерти члена семьи и отмены поезда.

Ранее News.ru писал о том, что Российские железные дороги в 2018 году стали перевозить больше грузов и пассажиров. При этом компании удалось оптимизировать издержки и снизить нагрузку на экологию.