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РЖД объявили о продаже дешёвых невозвратных билетов

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Билеты на поезда по цене на 5−20% ниже обычной можно будет купить с 20 января. Однако компенсировать их стоимость в случае опоздания будет нельзя. Такие невозвратные билеты сначала будут продаваться на десяти маршрутах.

«Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки. Планируется, что невозвратные билеты будут тестироваться на нескольких пилотных маршрутах, а впоследствии — распространены на все поезда ФПК», — добавили в РЖД.

Закон, позволяющий Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) продавать невозвратные билеты, вступит в силу 1 января. Пассажир сможет вернуть такой билет лишь в случае внезапной болезни, смерти члена семьи и отмены поезда.

Ранее News.ru писал о том, что Российские железные дороги в 2018 году стали перевозить больше грузов и пассажиров. При этом компании удалось оптимизировать издержки и снизить нагрузку на экологию.


#поезда #ржд #скидки #пассажиры
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