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Ржавые тарелки и насекомых нашли в детском саду Челябинска

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Воспитанники детского сада в Челябинске ели из грязных тарелок со ржавчиной, а на подоконниках игровой и спальной комнат вольготно чувствовали себя насекомые. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований выявила во время проверки прокуратура региона.

По итогам инспекции в адрес заведующего внесено представление об устранении нарушений. Помимо этого, в отношении помощников воспитателей возбуждены два административных дела по ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), — сообщила РИА Новости помощник прокурора Курчатовского района Челябинска Вера Коротун.

Она уточнила, что речь идёт о детском саде № 45.

Ранее, как сообщал News.ru, екатеринбургский СК начал проверку из-за смерти ребёнка в частном детском саду. Малышу стало плохо во время игры, скорая приехать не успела.


#дети #Челябинск #детскиесады #прокуратура #проверки #челябинскаяобласть
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