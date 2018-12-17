Ржавые тарелки и насекомых нашли в детском саду Челябинска

https://news.ru/storage/news/94b15406442848754e6a2ac1226ddf24/1dd35902-f9ee-4114-8e81-a8d576a8bd8d_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Воспитанники детского сада в Челябинске ели из грязных тарелок со ржавчиной, а на подоконниках игровой и спальной комнат вольготно чувствовали себя насекомые. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований выявила во время проверки прокуратура региона.

По итогам инспекции в адрес заведующего внесено представление об устранении нарушений. Помимо этого, в отношении помощников воспитателей возбуждены два административных дела по ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), — сообщила РИА Новости помощник прокурора Курчатовского района Челябинска Вера Коротун.

Она уточнила, что речь идёт о детском саде № 45.

Ранее, как сообщал News.ru, екатеринбургский СК начал проверку из-за смерти ребёнка в частном детском саду. Малышу стало плохо во время игры, скорая приехать не успела.