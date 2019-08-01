https://static.news.ru/photo/43c41286-b460-11e9-841b-fa163e074e61_660.jpg Мосгорсуд Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок домашнего ареста мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова. Предпринимателя обвиняют в похищении своего кредитора.

Ходатайство следствия удовлетворить, — цитирует решение судьи РИА Новости .

Под домашним арестом Тузов останется как минимум до 5 ноября. Кроме этого, продлён срок содержания под стражей шестерым фигурантам дела.

Следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения в связи с больший объёмом работы в Петербурге и Мурманской области. Защита Тузова утверждает, что суду до сих пор не представлено доказательств его вины, попросив отпустить его под залог в 10 млн рублей.

Уголовное дело на Юрия Тузова следствие завело по заявлению гендиректора ООО «Лоджистик Москва» Павла Сурина в конце 2017 года.

Сурина якобы похитили люди Тузова, который отказался выплатить 400 млн рублей по векселю принадлежащей ему компании. Впоследствии в суде выяснилось, что вексель был поддельным, а в конце 2018 года рыбопромышленнику изменили меру пресечения и выпустили из СИЗО под домашний арест.

С данным делом связано расследование в отношении бывшего старшего следователя по особо важным делам управления по ЦАО столичного главка СК Марии Слёзкиной, которая подозревается в вымогательстве 150 млн рублей у Тузова за изменение меры пресечения. В случае отказа она угрожала длительными сроками лишения свободы как самому бизнесмену, так и его сыну.

Как писал News.ru, в марте Пресненский суд Москвы заочно арестовал Марию Слёзкину, которая обещала отпустить Тузова из СИЗО «Бутырка».