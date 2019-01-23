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Рыбка объяснила отсутствие на собственной конференции

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в суде Антон Кардашов/АГН «Москва»

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в суде

общество [ версия для печати ]

Освобождённая из-под стражи Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, не явилась на собственную пресс-конференцию. Девушка сообщила, что отказалась от участия в мероприятии из-за болезни.

«Обязательно принесу свои благодарности и расскажу, как сидели, кого подозреваю», — сказала Рыбка. 

Рыбка в своём видеообращении поблагодарила своего адвоката и «президента любимой страны». Пресс-конференция должна была пройти в Москве. На неё пришли около 70 представителей СМИ. Журналисты ждали её около часа, но она так и не появилась.

17 января Вашукевич и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны в московском аэропорту Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда. Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, против них возбуждено уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК РФ).

Как ранее писал News.ru, Алекс Лесли заявил, что дело против него и Рыбки сфабриковано. Причём, по его словам, их преследуют оппозиционер Алексей Навальный и администрация президента США Дональда Трампа. 


#суд #Рыбка #АлексЛесли
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