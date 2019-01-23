Рыбка объяснила отсутствие на собственной конференции

Освобождённая из-под стражи Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, не явилась на собственную пресс-конференцию. Девушка сообщила, что отказалась от участия в мероприятии из-за болезни.
«Обязательно принесу свои благодарности и расскажу, как сидели, кого подозреваю», — сказала Рыбка.
Рыбка в своём видеообращении поблагодарила своего адвоката и «президента любимой страны». Пресс-конференция должна была пройти в Москве. На неё пришли около 70 представителей СМИ. Журналисты ждали её около часа, но она так и не появилась.
17 января Вашукевич и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны в московском аэропорту Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда. Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, против них возбуждено уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК РФ).
Как ранее писал News.ru, Алекс Лесли заявил, что дело против него и Рыбки сфабриковано. Причём, по его словам, их преследуют оппозиционер Алексей Навальный и администрация президента США Дональда Трампа.