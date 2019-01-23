Рыбка объяснила отсутствие на собственной конференции

https://news.ru/storage/news/e971e67bb88a7b761ebda39705fae6a3/9b8994e7-6ced-4864-93d1-e552f9febdb5_850.jpg Антон Кардашов/АГН «Москва»

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в суде

Освобождённая из-под стражи Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, не явилась на собственную пресс-конференцию. Девушка сообщила, что отказалась от участия в мероприятии из-за болезни.

«Обязательно принесу свои благодарности и расскажу, как сидели, кого подозреваю», — сказала Рыбка.

Рыбка в своём видеообращении поблагодарила своего адвоката и «президента любимой страны». Пресс-конференция должна была пройти в Москве. На неё пришли около 70 представителей СМИ. Журналисты ждали её около часа, но она так и не появилась.

17 января Вашукевич и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны в московском аэропорту Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда. Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, против них возбуждено уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК РФ).

Как ранее писал News.ru, Алекс Лесли заявил, что дело против него и Рыбки сфабриковано. Причём, по его словам, их преследуют оппозиционер Алексей Навальный и администрация президента США Дональда Трампа.